Der Kirchberger Bürgermeister Stefan Ohr hat sich in der Gemeinderatssitzung am Montag zur Zusammenkunft von Rechtsextremen vom 8. bis zum 10. Oktober in Herboldshausen geäußert. Unsere Zeitung hatte darüber berichtet. Die Stadt sei im Vorfeld über das Treffen informiert gewesen, so Ohr. Joachi...