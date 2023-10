Heiko Reinhardt, Bio-Schweinebauer aus Weikersholz und Vorstandsmitglied des Bioland-Landesverbands, ist immer noch ganz beseelt, wenn er an das vergangene Jahr denkt: Seinerzeit gab es zum ersten Mal einen landwirtschaftspolitischen Abend des Anbauverbands in der Muswiesenhalle der Familie Hofmann. Es diskutierten unter anderem der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) und die österreichische Starköchin Sarah Wiener, die für die Grünen im Europaparlament sitzt – und es kamen 900 Menschen.

„Wir hatten vorsichtig mit 200 bis 300 Besuchern gerechnet“, sagt Reinhardt. „Das Interesse hat uns total verblüfft.“ Damals war die Soundanlage dem großen Publikum nicht gewachsen, dieses Jahr wurde in perfekte Tontechnik für eine volle Halle investiert. Denn der Andrang am Freitag um 19.30 Uhr (Bewirtung ab 18 Uhr) dürfte wieder groß sein. Schließlich kommen mit Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer und Farmbau-Chef Wolfgang Maier ein berühmter Schwabe und ein knitzer Hohenloher. Sie reden über das Thema Flächenverbrauch, erst in kurzen Impulsvorträgen, dann in einer Diskussion mit dem Bioland-Präsidenten Jan Plagge, moderiert von HT-Teamleiterin Christine Hofmann.

„Wir wollen mit der Veranstaltung eine Schnittstelle bieten zwischen Landwirtschaft und Bürgern“, sagt Reinhardt. Alle seien angesprochen: Bürgerinnen und Bürger, Bio-Bauern, konventionell wirtschaftende Bauern. Nicht Bioland stehe im Fokus, sondern die Diskussion über ein brandaktuelles Thema. Und auch das gemeinsame Feiern kommt nicht zu kurz: Nach dem offiziellen Teil spielt die Band „Urban Brass“.