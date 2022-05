Ein 63-jähriger Motorradfahrer wollte am Sonntagmittag gegen 12.15 Uhr mit seiner 60-jährigen Sozia in Wiesenbach von der Kreisstraße 2532 nach links in die Kreisstraße 2677 einbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 24-jährigen VW-Fahrer.

Feuerwehr ist mit zwei Fahrzeugen an der...