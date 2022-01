„So, ihr Lieben. Wer fühlt sich nach dem letzten Mal schon ein bisschen stärker?“, fragt Jessica Bisetto. Alle Schüler melden sich. Bisetto, 41, steht am Dienstag dieser Woche vor einer Klasse in der Schule am Kreßberg in Marktlustenau. Im Sachunterricht bietet sie einen Kurs zur Selbstbehau...