Am Samstag, als Michael Smolik noch seine normale Routine vor einem Kampf durchgegangen war, klingelte plötzlich sein Handy. Am anderen Ende war Smoliks Trainer vom „Fightclub Gelsenkirchen“, der dem in Satteldorf aufgewachsenen MMA-Kämpfer mitteilte, dass der Kampf in Oberhausen am Abend ge...