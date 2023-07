Das passiert auch nicht alle Tage: Auf dem Weg zur Sitzung des Wasserverbandes Brettach in Rot am See ist der Blaufeldener Bürgermeister Michael Dieterich am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der B 290 unterwegs. Und vor ihm fährt ein Auto in Schlangenlinien.

Leitpfosten umgefahren

„Der Lenker war wohl...