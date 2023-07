Um zu wissen , wie viele Kulturwochenenden in Crailsheim ich schon miterlebt habe, muss ich nur die Pins zählen, die ich als Erinnerung an jedes Straßentheaterfestival gesammelt habe: Es sind 19 Anstecker. Im Gegensatz zu vielen anderen Kuwo-Fans, die sich an besondere Konzerte, witzige Comedy-Acts...