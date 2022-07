Bei dem Einbrecher in Randenweiler soll es sich um einen circa 1,75 Meter großen, etwa 35-jährigen Mann mit hellen Haaren handeln. Bei der Flucht trug er helle Kleidung. Möglicherweise ist er bereits im Vorfeld in der Umgebung aufgefallen. Dabei könnte er einen schwarzen Hoodie und eine Hose in Camouflage getragen haben. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0 79 51 / 48 00. © Foto: Archiv (Symbolbild)