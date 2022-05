Der Polizei in Rothenburg ist am Samstagnachmittag ein wilder Bienenschwarm gemeldet worden, der sich am Wohnmobilstellplatz des Parkplatzes P2 eingenistet hatte. Das löste einige Probleme aus.

Ein Einfangen der unter Naturschutz stehenden Tiere „war für ihren ei-genen Schutz und für den Schutz ...