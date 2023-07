Das Kulturwochenende von Donnerstag bis Sonntag, 20. bis 23. Juli, in der Crailsheimer Innenstadt will nicht nur mit einer Fülle von Programmdarbietungen, sondern auch mit einem abwechslungsreichen kulinarischen Angebot aufwarten. Eine Neuerung ist der Wechsel des Catering-Unternehmens. Das berichtet die Crailsheimer Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Nachdem die Firma Hägele Catering jahrelang die Gäste des Kulturwochenendes bewirtet hat, übergibt sie nun die Aufgabe an die Firma Atem . Diese hat in den vergangenen Jahren Hägele Catering tatkräftig unterstützt und erhält jetzt ihrerseits Equipment von Hägele.

Gebratenes, Veganes und Süßes

„Für uns ist es eine Premiere und mit einem reichhaltigen Angebot möchten wir testen, was den Gästen am besten gefällt“, sagt Felix Teichert, der das Unternehmen gemeinsam mit Ali Karim leitet. Insgesamt werden sie mit zehn Ständen auf dem Marktplatz und im Spitalpark vertreten sein. Das Angebot reicht von Grillstationen mit verschiedenen Fleisch- und Wurstsorten, einschließlich Wildbratwurst, über Maultaschen mit Kartoffelsalat und Kässpätzle bis hin zu verschiedenen veganen und glutenfreien Teriyaki-Pfannen. Auch Süßspeisen wie Pancakes mit Eis und Früchten stehen auf der Speisekarte. An den Kaffeestationen gibt es Donuts, Muffins und Popcorn. Als Getränke werden neben antialkoholischen Optionen auch Bier, Wein und Sekt angeboten.

Darüber hinaus kümmern sich wie gewohnt die Metzgerei Betz, das Café Kett und das „Schächtele“ um die Verpflegung der Besucherinnen und Besucher auf dem Schweinemarktplatz.

Denjenigen, die eine kleine Auszeit vom Trubel suchen, soll der Eisweiher einen Rückzugsort bieten. Allerdings bleibt der Weiher in diesem Jahr mit Blick auf die Wasserknappheit trocken. Stattdessen steht ein Planschbecken in der Mitte des Eisweihers. Dennoch soll dieser Ort eine grüne Oase bleiben. Dort gibt es auch etwas zu sehen: eine spiralförmige Fotoausstellung zum Thema Wasser, bei der Wellen aus blauem Tape den Weiher schmücken und leise Wassergeräusche die Atmosphäre untermalen. Der Titel der Installation lautet „Wassererwartetihreuch?“. Der Eisweiher ist an allen Abenden bis zum Ende des Programms beleuchtet.

Kraken im Fokus

Interessierte können außerdem mehrere Kunstausstellungen besuchen. Im Arkadenforum im Rathaus präsentiert Michèle Ganser unter dem Titel „Oktopia“ Zeichnungen von Oktopussen und gewährt somit Einblicke in die Welt der Kraken. Franziska Oltmanns stellt Linolschnitte zum Thema Kraken aus, während Bernd Salzer Acrylgemälde unter dem Titel „Kroko und Krake“ präsentiert. In der Kreissparkasse sind Bilder von Roswitha Gronemann und Marleen Pennings zu sehen und in der Gottesackerkapelle werden Werke von Paul Diestel gezeigt. Für diejenigen, die sich für das Thema Achtsamkeit interessieren, bietet Jörg Epple am Samstag im Arkadenforum einen gut 40-minütigen Vortrag an. Die Vortragszeiten sind um 14.10 Uhr, 15.20 Uhr und 16.50 Uhr.

Info Im Zuge des Crailsheimer Kulturwochenendes ist am Samstag, 22. Juli, der Schloßplatz für den Auftritt „Wanted“ der Gruppe Luca Piallini zeitweise gesperrt.