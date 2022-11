Die Besucher, die alle noch in die Jagstauenhalle wollen, stehen am Samstag gegen 22 Uhr bis fast zur Jagstheimer Hauptstraße. Da erschallt vorne am Eingang das Kommando, das sich nach und nach unter den Wartenden verbreitet: „Macht zu!“ Die maximale Zahl an Besuchern für die Kuhfleckenpart...