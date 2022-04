Wie haben es eure Kinder verkraftet?“ – das ist die wichtigste Frage am Anfang einer Videokonferenz von BVB-Fans aus unserer Region am 12. April, vier Tage nach dem Fußball-Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund (0:2). „Es war nicht so, dass mein Sohn gesagt hat, e...