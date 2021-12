Ich bin für so vieles in meinem Leben dankbar. Ich habe eine Familie, die ich liebe und von der ich geliebt werde. Ich habe ein Zuhause, das mit Leben gefüllt ist und in dem ich mich wohl fühle. Ich habe einen Alltag, zu dem viele Dinge gehören, die mich beleben. Dankbarkeit ist mir etwas so Kos...