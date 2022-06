Da! Nichts ist jetzt so interessant wie das schwarze Oval im grauen Einheitsbrei des kleinen Bildschirms. Drohnenpilot Frank Neumann und die drei Jäger an seiner Seite haben keinen Blick für den Nebel, der über der sattgrünen Wiese an der Betzenmühle aufsteigt, für den sich rosig färbenden Ho...