An manchen Tagen hätte ich wahrscheinlich 10 000-mal die Möglichkeit, meinen Kindern „Nein“ zu sagen. Die Straßenschuhe sollen nicht in der Wohnung getragen werden, einem anderen Kind auf den Kopf hauen geht nicht, mit dem Flummi in der Küche zu spielen, ist keine gute Idee. Schnell liegt ...