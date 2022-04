Die Vorberatung im gemeinderätlichen Hauptausschuss am Montag gab einen Vorgeschmack auf das, was in der Sitzung des Stadtparlaments am Donnerstag stattfinden könnte: eine sehr lebhafte Debatte über die Absicht der Stadt, die Betreuungszeiten in den Kindertagesstätten (also Krippen und Kindergä...