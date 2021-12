Kaum hatte das Landratsamt bekanntgegeben, dass nicht nur in Roßfeld und Schwäbisch Hall, sondern auch in Rot am See ein dauerhafter Impfstützpunkt eingerichtet werden soll, standen die Telefone im dortigen Rathaus nicht mehr still. Impfwillige wollten Termine buchen. Dabei ist der Stützpunkt no...