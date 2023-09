Wie die Polizei mitteilt, hatte die Jugendliche am Samstagabend kurz vor 23 Uhr eine 16-Jährige in deren elterlichen Wohnung in der Stuttgarter Straße aufgesucht und tätlich angegriffen. Als die Mutter der 16-Jährigen eingriff, fügte die 15-Jährige auch dieser Kratzer zu. Anschließend flüchtete sie.

Als die Polizei dazu ermittelte, erschienen auch die Eltern des Mädchens, die ihre Tochter zwischenzeitlich als vermisst gemeldet hatten. Zwischen den beiden Familien kam es zu einer Auseinandersetzung. Dabei erlitt die Mutter der 16-Jährigen einen Schwächeanfall und musste durch Rettungskräfte versorgt werden.

Polizisten nehmen 15-Jährige in Gewahrsam

Die 15-Jährige tauchte dann gegen 0.20 Uhr auch wieder in der Stuttgarter Straße auf und wollte vor der Polizei flüchten. Dies verhinderten die Polizisten vor Ort, woraufhin sie sich auf den Boden fallen ließ und behauptete, sie hätte gesundheitliche Probleme. Die Teenagerin, die mehr als 2 Promille Alkohol im Blut hatte, wehrte sich heftig aber letztlich erfolglos gegen ihre vorläufige Festnahme. Sie wurde am Sonntag gegen 1 Uhr ihren Eltern übergeben.