Der Jugendgemeinderat Crailsheim stellte in der Ratssitzung am Donnerstag einen Antrag: Die Stadt soll Binden- und Tamponspender in den Mädchentoiletten der Crailsheimer Schulen aufstellen, an denen sich Schülerinnen gratis bedienen können – und zwar spätestens zum Beginn des neuen Schuljahrs ...