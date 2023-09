Eine Story wie in einem Hollywood-Film: In der Nacht des 18. Juni 1968 hat Soldat Larry Taylor im Vietnamkrieg vier dem Tod geweihte Kameraden mit dem Hubschrauber gerettet. US-Präsident Joe Biden zeichnete ihn für diese Heldentat mit der „Medal of Honor“ aus – im Beisein der Crailsheimer Verwandtschaft.