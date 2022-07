Dienstag vor dem Jacobifest: Am Rande einer Sitzung wird Jacqueline Förderer angesprochen. Ob sie auch schon gehört habe, dass am Umzug etwas passieren solle? Kurz darauf am selben Abend kommt noch jemand in der Sache auf sie zu. Nach Informationen unserer Zeitung gibt es auch eine konkretere Form...