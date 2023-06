In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es gegen 2.30 Uhr in der Grabenstraße beim dortigen Döner-Imbiss zu einem Streit zwischen zwei alkoholisierten Männern gekommen. Im Laufe des Streits stach einer der Beteiligten dem 21-jährigen Geschädigten zweimal mit einem Messer ins Bein, wie die Polizei mitteilt. Danach flüchtete der Täter zu Fuß in nördliche Richtung. Der Geschädigte wurde zur Wundversorgung ins Krankenhaus gebracht.

Täter auf der Flucht

Die Polizei weiter: Trotz sofort eingeleiteter intensiver Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen sei es den Beamten nicht gelungen, den flüchtigen Täter festzunehmen. Bei ihm soll es sich um einen Mann mit osteuropäischem Aussehen handeln.

Messer in der Tasche

Er soll etwa 1,75 Meter groß sein, hat schwarze kurze Haare, einen Vollbart und trug zur Tatzeit eine 3/4-lange Cargohose, ein schwarzes Sweatshirt und eine auffällige Gürteltasche, in der er wohl auch das Messer hatte.

Die Polizei in Crailsheim sucht nun etwaige Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Täter machen können. Das Revier ist unter der Telefonnummer 0 79 51/ 48 00 zu erreichen.