Rund 90 Ausbildungsbetriebe präsentieren sich und ihre vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten am Samstag von 9 bis 13 Uhr im und am Crailsheimer Hangar. Der Berufsinformationstag soll Schülerinnen und Schüler mit Ausbildungsbetrieben vernetzen. Die Stadtverwaltung Crailsheim will mit der Ausrichtung des Berufsinformationstags außerdem bei der Gewinnung von Fachkräftenachwuchs unterstützen. Handwerk, Industrie, Dienstleistung, Handel, Verwaltung und der soziale Bereich sind ebenso vertreten wie Organisationen und Institutionen. Auch die Stadtverwaltung will sich als Ausbildungsbetrieb präsentieren. In der Nähe des Hangars stehen für Besuchende ausreichend Parkmöglichketen zur Verfügung, zum Beispiel auf dem Parkplatz an der Ludwig-Erhard-Straße.

Meine Zukunft

Übersichtlich, locker, kompakt: Wohl selten finden Schulabgänger für sich die Gelegenheiten, in so geballter Form mit heimischen Firmen in Kontakt zu kommen. Es ist die schiere Vielfalt an beruflichen Werdegängen, die im Hangar und seinen Außenbereichen auf die jungen Menschen wartet. Vorbeischauen lohnt sich!