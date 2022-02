Ein 22-jähriger Unterfranke ist in der Nacht zum Samstag unterwegs gewesen wie ein Gangster in einem Film: Als Rothenburger Polizeibeamte ihn gegen 1 Uhr an der Anschlussstelle Gollhofen an der A7 kontrollierten, fanden sie in seinem Auto mehrere Gramm Kokain, eine scharf geladene, illegale Pistole...