Ein Badeunfall mit Hubschraubereinsatz hat sich am Dienstag (22. August) zwischen 15 und 16 Uhr im Nichtschwimmerbecken des Rothenburger Waldschwimmbades ereignet. In dem Becken spielten Minderjährige auf einer kleinen Schwimminsel und schubsten sich gegenseitig ins Wasser. Ob es Kinder oder Jugendliche waren, könne man nicht mit Gewissheit sagen, so die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung.

Beim Spielen stieß ein Teilnehmer, vermutlich versehentlich, mit dem Fuß gegen den Hinterkopf einer 35-Jährigen, sodass diese verletzt wurde. Die Frau wurde mit einem Hubschrauber der Luftrettung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen unter Telefon 0 98 61 / 97 10 um Hinweise.