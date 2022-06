In einer Online-Umfrage und beim Termin vor Ort konnten die Kreßbergerinnen und Kreßberger einen Fragebogen ausfüllen und ihre Gemeinde in neun Bereichen bewerten, in dem sie Schulnoten von 1 bis 6 vergaben. Jetzt liegt das Ergebnis vor. Mitgemacht haben 125 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Am Ende wurden alle noch nach einer Gesamtnote gefragt. Dabei kam im Durchschnitt ein „befriedigend“ heraus.

Eine Zwei minus gab es für die Betreuungsmöglichkeiten an den Kindertagesstätten und für die medizinische Versorgung. An dritter Stelle liegt das Angebot für Senioren, gefolgt von den Freizeitmöglichkeiten. Die mit Abstand schlechteste Bewertung entfiel auf die Einkaufsmöglichkeiten. Als nur „ausreichend“ wird auch das gastronomische Angebot angesehen.

„Da können wir uns nur glücklich schätzen“

Dass das Ärzte- und Geschäftshaus neben dem Rathaus in Waldtann gut angenommen werde, könne sie jeden Morgen vom Büro aus sehen, berichtete Bürgermeisterin Annemarie Mürter-­Mayer im Interview mit HT-Redaktionsleiter Andreas Harthan. „Da können wir uns nur glücklich schätzen“, sagte sie. Vielleicht siedelt sich bald auch ein Supermarkt in Kreßberg an. „Das sollte sich ändern, weil wir mehr als 4000 Einwohner haben“, findet Mürter-Mayer. Sie stehe in Gesprächen, allerdings sei das Ganze ein langwieriger Prozess. „Bevor sie nicht die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen haben, kommt keiner auf sie zu.“ Aber: „Es wird Zeit, dass wir uns auf die Hinterbeine stellen.“