Weg. Nicht mehr da. Die Straße im Ried zwischen Brettheim und Hilgartshausen ist einem kleinen See gewichen, zum zweiten Mal binnen weniger Tage. Nachdem im nördlichen Altkreis bereits am 29. Dezember „Land unter“ gemeldet worden war, müssen am Mittwoch erneut Straßen gesperrt werden. Im Rad...