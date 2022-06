Nicht nur sportlich geht es bei den Sportfreunden Leukershausen-Mariäkappel voran, die seit drei Jahren nun schon in der Fußball-Bezirksliga spielen und auch in dieser Saison den Klassenerhalt feiern durften, sondern auch bei der Infrastruktur tut sich auf dem Sportgelände in Wüstenau einiges. Bereits vor knapp zehn Jahren wurde der neue Kabinentrakt hinter dem Vereinsheim in Eigenleistung erstellt. Bis dahin hatten sich die Spieler in der Turnhalle in Haselhof umziehen und dann zum Sportplatz fahren müssen.