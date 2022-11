Eigentlich müsste ich die Zeit, die sich mein Sohn wünscht, der Küche widmen. Gerade an diesem Wochenende, an dem ich allein mit den Kindern bin, will ich in den nächsten Tag nicht so überwältigt starten, wie ich diesen beende.

„Wie wäre es hiermit?“, fragt mich mein Sohn und zeigt mir das...