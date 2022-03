Die Haller Straße gehört zu den meistbefahrenen Straßen in Crailsheim. Wenn sie halbseitig gesperrt wird, hat das Auswirkungen auf den gesamten Verkehr in der Stadt. Genau diese Situation tritt nächste Woche ein. Am Montag wird die Haller Straße zwischen Tiefenbacher Straße und Sauerbrunnenstr...