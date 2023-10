Zwei Umzüge durch den Ort, viel gute Laune und den wichtigsten Crailsheimer Tanz des Jahres: Das gibt es beim Onolzheimer Hammeltanz. Die Umzüge bei der Traditionsveranstaltung, die im Jahr 1476 ihren Ursprung fand, starten am Sonntag, 15. Oktober, und Montag, 16. Oktober, jeweils um 13.30 Uhr. Unter dem Motto „Mir sin aus Onza – woher bist Du?“ haben sich die beteiligten Vereine und Gruppen einiges einfallen lassen und den Festzug in diesem Jahr wieder abwechslungsreich gestaltet, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Crailsheim.

Traditionell laufen der Hammel und Büttel beim historischen Teil vorneweg. Danach folgen die Hauptdarsteller des Hammeltanzes: die Tanzpaare. Der älteste Tänzer führt die Gruppe an und darf den Säbel tragen. Im Anschluss daran folgen die fantasievoll gestalteten Wagen der Gruppen und Vereine. Wochenlang hilft im Vorfeld das ganze Dorf mit, Jung und Alt arbeiten an den bunten Umzugswagen und aufwendigen Kostümen, was einen hohen zeitlichen wie finanziellen Aufwand bedeutet.

Deshalb gibt es auch in diesem Jahr die Möglichkeit für Zuschauer und Besucher, die Onolzheimer Wagenbauer durch den Kauf einer Festzugsplakette zu unterstützen. Die Plaketten sind für 2,50 Euro an den Umzugstagen an den Ortseingängen und während des Umzugs erhältlich.

Wer hält am Ende den Degen in der Hand?

Am Montag nach dem Umzug findet gegen 15 Uhr auf dem Festplatz der traditionelle Hammeltanz statt. Hier tanzen die Paare um den Degen, bis der Wecker klingelt und der Sieger feststeht. Die Siegerehrung des Tanzpaares erfolgt direkt im Anschluss.