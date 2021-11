Fünfter Spieltag im Fiba-Europe-Cup, dritter Sieg für die Hakro Merlins Crailsheim, alle auswärts – in der weißrussischen Hauptstadt siegten sie am Mittwochabend bei Tsmoki-Minsk mit 95:72 und machten damit einen großen Schritt in Richtung nächster Gruppenphase. Denn durch den souveränen Au...