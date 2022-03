„Die Polizei wird nach Abschluss der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen“, hieß es am Mittwochnachmittag in der Meldung zum Großbrand bei Dehner Bienen in Billingsbach. Bereits zwei Tage später gibt es in dieser Hinsicht etwas Neues zu berichten: „Die bisherigen Erken...