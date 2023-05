Von den Tätern, die am 29. April um 4.10 Uhr drei Geldautomaten in der Rothenburger VR-Bank-Filiale in der Bahnhofstraße gesprengt haben und dann in einem dunklen Fahrzeug, vermutlich einem Audi, geflüchtet sind, fehlt jede Spur. Das Bayerische Landeskriminalamt, kurz BLKA, hat den verwendeten S...