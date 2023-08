Hermann Bachmaier und die SPD: Das gehörte seit seinem Eintritt in die Partei 1969 zusammen. Er war ihr Frontmann in Crailsheim, saß zeitweise der Gemeinderatsfraktion vor, war Kreisvorsitzender, Mitglied des Landesvorstands und natürlich Bundestagsabgeordneter von 1983 bis 2005 – ein langes so...