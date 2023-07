Es ist nur ein paar Wochen her. Wir saßen zusammen bei Keksen und Kaffee. Und, ja, es war Hermann Bachmaier anzusehen, dass er gesundheitlich schwere Jahre hinter sich hatte, dass die regelmäßigen Dialyse-Termine an seinen körperlichen Kräften zehrten, dass stimmte, was er einmal so formuliert ...