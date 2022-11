Im Ostalb-Klinikum in Aalen müssen weiterhin Operationen verschoben werden. Laut einer Mitteilung des Krankenhauses wurden am vergangenen Samstag (19.11.) in einem Büro des Krankenhauses zwei weitere Fruchtfliegen entdeckt . Das Gesundheitsamt habe erst einen Tag vorher die Operationssäle wieder freigegeben. Nur ein paar Tage vorher waren in der Nähe schon einmal Fruchtfliegen entdeckt worden. Wie sie ins Gebäude eindrangen, lest ihr in folgendem Artikel: