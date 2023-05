Über die gesamte Dauer der Freibadsaison – und beginnend am Freitag, 12. Mai – verbindet eine neue Buslinie die Haltestelle direkt vor dem Eingang zum Freibad im Maulachtal mit den bestehenden Bushaltestellen Onolzheim-Ortsmitte und Lise-Meitner-Gymnasium. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Die Abfahrts- und Ankunftszeiten sind dabei so getaktet, dass Anbindung an die vorhandenen Buslinien besteht und somit mit einem Umstieg aus der Stadtmitte eine direkte Verbindung zum Freibad besteht. An den Wochenenden besteht zudem die Möglichkeit, direkt vom Freibad bis zum ZOB zu fahren.

Antrag der Grünen

Die Stadtverwaltung setzt damit gemeinsam mit dem Kreisverkehr, den Stadtwerken und dem Busunternehmen Friedrich Müller einen Gemeinderatsbeschluss um. Die Fraktion der Grünen hatten die Einrichtung des Freibadbusses beantragt.

Zunächst bis zum 13. September wird die Linie täglich während der Öffnungszeiten des Freibads im Stundenrhythmus bedient. Dabei fährt der Bus immer vom Freibad zur Haltestelle Lise-Meitner-Gymnasium, dann wieder zurück zum Freibad und von dort nach Onolzheim, bevor er zum Freibad zurückkehrt und die Runde von Neuem beginnt.

Das Jahr 2023 soll genutzt werden, um die Akzeptanz der direkten Busanbindung zu testen und Erfahrungen zu sammeln. In den Jahren 2024 und 2025 bleibt das Freibad wegen des Baus des neuen Hallenbads am Standort Maulachtal geschlossen. Von 2026 an ist dann eine Einbindung der Linie in das reguläre ÖPNV-Netz vorgesehen.

Info Die neue Linie mit den genauen Abfahrtszeiten und allen Anbindungen an weitere Stadtbuslinien kann in Kürze auch über die Internetseite des Kreisverkehrs Schwäbisch Hall, über www.bwegt.de und www.bahn.de sowie die entsprechenden Apps abgerufen werden.