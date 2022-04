Anfang vergangenen Jahres wurde der erste Fairteiler in Crailsheim in der Hardtstraße eröffnet. Nun ist diese Abholstelle für Lebensmittel umgezogen: Der Fairteiler befindet sich mittlerweile in der Gaildorfer Straße, schräg gegenüber vom Eberl Haushaltswarengeschäft. Der Hauptgrund für den ...