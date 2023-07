Viel Zeit hat Alexander Müller, Kommandant der Kirchberger Feuerwehr, nicht, um über einen schwierigen Einsatz am Sonntag zu sprechen: Auch der Montag brachte einen Einsatz in Kirchberg, vor allem aber haben er und einige Mitstreiter mit dem Einsatzleitwagen 2 beim Großbrand in Oberrot geholfen. ...