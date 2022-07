Elke Fobo wundert sich ein bisschen über das Interesse an ihrer Arbeit, an ihrer Person: „Ich stehe nicht auf dem Feld, bin nicht am OP-Tisch.“ Ihr Beitrag zur Hilfe für arme, benachteiligte Länder, taugt eher nicht für Poster und coole Geschichten. Und ist doch so wichtig. Elke Fobo führt Projektpartner durch den internationalen Finanzdschungel.