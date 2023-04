Im Silo der Firma Binderholz in der Eugen-Klenk-Straße in Oberrot ist es am Samstag gegen 17.30 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung im Bereich eines Förderbandes gekommen. Dort werden Holzpaletten gepresst.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren Gaildorf, Hall und Oberrot, die mit insgesamt 57 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort waren, konnte ein Brand verhindert werden. Die Ursache der Rauchentwicklung ist noch unklar, ebenso die Höhe des Sachschadens.