Wenn das Stichwort „Wohnhausbrand“ fällt, rückt sogleich ein Großaufgebot der Feuerwehr aus. So auch am Montagabend: Um kurz nach 17.15 Uhr wurde die Feuerwehr Blaufelden alarmiert. Sie rückte sofort zum Einsatzort in die Ortsmitte von Herrentierbach aus – und mit ihr die Abteilungen Billi...