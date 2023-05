In der Straße Probstholz in Blaufelden hat es am Samstag gegen 11 Uhr einen Kellerbrand mit zwei Leichtverletzten gegeben. Ein alter Herd war aus Versehen angeschaltet worden – kurze Zeit später entzündeten sich Gegenstände, die auf dem Herd lagen. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften aus. Der Brand war schnell gelöscht, der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Zwei Bewohner mussten ins Krankenhaus gebracht werden.