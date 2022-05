Ein Zeuge hat der Polizei am Dienstag kurz nach 20 Uhr gemeldet, dass aus einem Toilettenhäuschen am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in der Worthingtonstraße in Crailsheim Rauch aufsteigt. Die Feuerwehr Crailsheim war mit zehn Wehrleuten und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Wie die Polizei mitteilt, hatte offenbar ein Unbekannter eine Rolle Toilettenpapier angezündet. Es entstand nur geringer Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0 79 51 / 48 00.