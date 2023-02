Defekt am Kamin: Holzverkleidung eines Fertighauses fängt Feuer

Feuerwehr in Schnelldorf

In Schnelldorf ist am Dienstagabend ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen. Die Feuerwehren Schnelldorf, Feuchtwangen, Wildenholz und Gailroth waren im Einsatz.