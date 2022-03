Ein Anwohner hat am Samstag gegen 8.40 Uhr die Feuerwehr gerufen, weil es in einem Wohnhaus am Karlsplatz brannte. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand eine Wohnung bereits in Vollbrand. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen.

Die Feuerwehr Crailsheim löschte den Brand schnell, sie ...