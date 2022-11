Wir verkaufen unseren Sessel. Den, in dem ich alle drei Kinder stillte, als sie Babys waren. Den, in dem ich schon saß, bevor ich Mutter wurde. Den, der mit uns vor Jahren aus dem Dorf in die Stadt zog. Sechs Jahre lang diente uns dieser Sessel, und nun steht er im Weg. Als mein Mann vorschlug, ihn...