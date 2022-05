Ein 71 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntag gegen 10.20 Uhr auf der Kreisstraße 2680 bei Sandhof gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. So kam es laut Polizei zu dem Unfall: „Kurz zuvor war eine wild gewordene Kuh durch den Weidezaun gebrochen und hatte Teile desselben auf die Straße geschleift. Der Motorradfahrer fuhr daraufhin in den Zaun und stürzte.“ Zur Höhe des Sachschadens kann die Polizei bislang keine Angaben machen.