Die größte Berufs- und Karrieremesse in Hohenlohe-Franken ist eröffnet: Im Crailsheimer Hangar präsentieren sich 64 Unternehmen aus der Region. Sie suchen Fachkräfte und Auszubildende und bieten spannende Tätigkeiten in verschiedenen Branchen an. Die Fachkräftetage sind ein regionaler Arbeitsmarkt, auf dem ein ungezwungener erster Kontakt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern stattfinden kann.

300 offene Stellen an der Jobwall

Wer eine Ausbildungsstelle oder einen neuen Arbeitsplatz sucht, findet an der Jobwall 300 offene Stellen. „Wir freuen uns, dass wir als SÜDWEST PRESSE Hohenlohe der Initiator für neue Wege und Visionen sein können“, sagte Geschäftsführer Thomas Radek bei der Eröffnung.